Wenger kritikon gazetarët: Mjaft imagjinuat për Snachezin

Shtuar më 22/07/2017, ora 17:24

Arsene Wenger ka hedhur poshtë spekulimet rreth Alexis Sanchez , i cili ende nuk është kthyer në trajnim pas dhënies së një pushimi të zgjatur pas Kupës së Konfederatave.Kampionët francezë janë duke përgatitur një mega ofertë për të provuar dhe nënshkruar me yllin e Arsenalit, të cilit i ka mbetur vetëm një vit në kontratën e tij në Emirates, përcjell Albeu.com.Por Wenger , i cili ka insistuar që Sanchez nuk do të shitet , tha: "Është vetëm imagjinat e medias". Dhe kur u pyetën nëse shitja në një klub të huaj do ta bënte më të lehtë ai u përgjigj: "Nuk bën aspak ndryshim," këmbënguli Wenger . /albeu.com/