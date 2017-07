Wenger: Nuk kemi arritur marrëveshje me Sanchezin

Shtuar më 15/07/2017, ora 18:53

Alexis Sanchez nuk është pajtuar që të nënshkruajë kontratën e re me Arsenalin, ndersa Alex Oxlade-Chamberlain do të qëndrojë përfundimisht në klub, bën të ditur trajneri i “Topçinjve”, Arsene Wenger Kiliani ka kohë që lidhet me një kalim të mundshëm te Manchester City dhe refuzimi i kontratës ka shtuar edhe më shumë spekulimet.Në pyetjen nëse kanë arritur marrëveshje me Sanchez Wenger u përgjigj: “Jo. Shumë gjëra që janë thënë për Sanchez , nuk duken të gjitha të vërteta”.Ai konfirmoi se Chamberlain do të qëndrojë, pavarësisht interesimit të Liverpoolit.“Po, 100 për qind pres që ai të qëndrojë”, tha Wenger . “Nuk ka spekulime, pavarësisht asaj që ndodh, ai do të qëndrojë”. /albeu.com/