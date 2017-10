Werner nuk grumbullohet me skuadrën për shkak të këtij problemi

Shtuar më 13/10/2017, ora 19:00

Sulmuesi Timo Werner nuk është grumbulluar me skuadrën e Leipzigut, për transfertën e Dortmundit këtë fundjavë. Kjo mund të duket e çuditshme, por është e vërteta.Gazeta gjermane “Bild” shpjegon se sulmuesi gjerman do të mungojë në "Signal Iduna Park" për shkak të tifozerisë. Ata cilësohen si shumë të zhurmshëm , dhe sulmuesi 21-vjeçar vuan sa herë ku ka zhurma të tilla gjatë ndeshjes, shkruan Albeu.com.Edhe me Besiktasin në Ligën e Kampioneve, sulmuesi ishte titullar, por u zëvendësua vetëm pas 30 minutash lojë pasi i cilësoi tifozët e Beshiktashit si shumë të zhurmshëm . Ai tha se ajo ishte arena më e zhurmshme ku kishte luajtur ndonjëherë. Një situatë e çuditshme kjo për Verner, që tashmë po kërkon një zgjidhje nga mjekët. /albeu.com