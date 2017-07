Xavi del kundra klubit, zbuloni çfarë thotë për nënshkrimin e Bellerin

Shtuar më 13/07/2017, ora 13:17

Legjenda e Barcelonës Xavi këmbëngul se Barcelona nuk duhet të ri-nënshkruajë me ish-lojtarin e La Masia , Hector Bellerin nga Arsenali.Mbrojtësi e la Barcelonën 16-vjeç në 2011 dhe tani cilësohet si një nga më të mirët në Premier Ligë. Por ish-kapiteni i Nou Camp, Xavi insiston se ai nuk do të ishte i prirur për ta kthyer Bellerin "Unë nuk e kam parë atë të luajë shumë, por unë do t'ju them diçka, është e vështirë për mua që të pranoj nënshkrimin e një lojtari që kishim tashmë," tha ai për Sport. Unë nuk do të nënshkruaja me lojtarë që largohen nga klubi. Nëse keni qenë këtu dhe keni dashur të largoheni, atëherë pse do të ktheheni?" flet i revoltuar ish kapiteni i cili e shikon si negativ vendimin e Bellerin për të lënë akademinë e katalanasve në moshën 16-vjeçare, përcjell Albeu.comAi këmbënguli më tej se klubi duhet të vazhdojë të tërheqë lojtarë nga Akademia e tyre La Masia . "Barcelona duhet të ushqehet me lojtarë t e rinj, ata nuk mund të largohen ashtu." përfundoi ish kapiteni katalanas. Bellerin ishte pjesë e kombëtares spanjolle që humbi në finale ndaj Gjermanisë në kampionatin evropian U-21 të kësaj vere dhe prandaj nuk u bë pjesë e skuadrës së Arsenalit që ka udhëtuar për në Australi për turneun para sezonal. /albeu.com/