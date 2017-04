Xavi jep parashikimin e tij për ndeshjen Juventus-Barcelona

Shtuar më 11/04/2017, ora 11:49

Dy pas finales së Berlinit, në duelin Juventus-Barcelona nuk do të jetë Xavi Hernanedez. Ish-mesfushori katalanas ka dhënë prognozën e tij për sfidën e sotme duke shprehur besimin se katalanasit do të kualifikohen.“Barcelona ka ndryshuar pak nga ajo finale. Janë po ata lojtarë, pothuajse. Juventusi është tjetër. Sot ka Higuain, Dybala, Mandzukic apo Alves. Torinezët e kanë ndryshuar rrënjësisht mesfushën, sepse nuk luajnë më me Pirlo, Vidal dhe Pogba.Ndeshjen mund ta vendosin individualitetet, sepse të dyja skuadrat kanë të tillë të spikatur. Juventusi ka ende një bllok të rëndësishëm mbrojtës me Bonucci, Barzagli dhe Chiellini. Dhe pastaj, mos harroni portierin Buffon. Garda e vjetër në pjesën e pasme është shumë e rëndësishme te Juventusi ”, ka thënë Xavi për gazetën "Marca"./albeu.com/