Xavi: Këta dy lojtarë janë të lindur për Barcelonën

Shtuar më 14/04/2017, ora 20:12

Ish mesfushori i Barcelonës Xavi Hernandez, ka këshilluar katalanasit që të nënshkruajnë sa më parë me mesfushorin e Paris Saint Germainit, Marco Verratti , raporton “Mundo Deportivo”.Sipas Xavit, Verratti është ideal për mesfushën e Barcelonës , derisa foli edhe për Dybalan, që tregoi arsyen pse nuk mund të transferohet në “Camp Nou”, pavarësisht se e sheh atë si një lojtar me të ardhme të ndritur. Verratti është lojtar ideal për Barcelonën. Megjithëse Rakitic është duke bërë një punë shumë të mirë, të shkëlqyeshme. Mendoj se është adaptuar shumë mirë me stilin e Barcelonës , tha fillimisht Xavi Verratti ka kapacitete që të luajë për Barcelonën, nuk ka asnjë dyshim për këtë”, shtoi ai.“Dybala do të ishte një opsion shumë i mirë për të ardhmen e Barcelonës . Por, kjo është e vështirë, pasi Barcelona momentalisht ka sulmin më të mirë në botë dhe është e vështirë që ai të jetë titullarë para MSN-së”, theksoi mes tjerash Xavi . /Albeu.com/