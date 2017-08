Xhelal Mziu prezanton 4 blerjet e reja të Kamzës

Shtuar më 01/08/2017, ora 17:37

Skuadra e Kamzës , e ngjitur në Superligë, sot ka zyrtarizuar 4 blerje të reja, si dhe përgatitësin atletik italian. Prezantimin e blerjeve të reja e bëri kryebashkiaku Xhelal Mziu , në praninë edhe të presidentit Naim Qarri e të trajnerit Ramadan Ndreu.Telesport përcjell se lojtarët e zyrtarizuar sot në skuadrën e Kamzës janë ndër futbollistët më të mirë të kampionatit shqiptar, duke filluar nga portieri Argent Halilaj, braziliani mesfushor-shkatërrues Bruno Arrabal, mbrojtësi Hektor Idrizaj, si dhe mesfushori Alfred Zefi. Gjithashtu, në zyrtarizimin e futbollistëve u prezantua edhe përgatitësi atletik italian, Luca Guerra, që do t’i japë një ndihmesë të madhe ekipit.Gjatë prezantimit të futbollistëve kryebashkiaku Mziu premtoi që ekipi i Kamzës këtë vit do të jetë konkurrues në Superligë, si dhe u shpreh i kënaqur me blerjet e reja. Pasi kanë firmosur 4 lojtarët e parë cilësorë, të cilët do ta ndihmojnë ekipin për në Superligë, si dhe konfirmimit të disa futbollistëve të vitit të kaluar, që kontribuuan në ngjitjen në elitë, Kamza vijon me merkato të fuqishme. Kreu i Bashkisë, z. Mziu , në bashkëpunim edhe me presidentin dhe trajnerin e skuadrës po kërkojnë në merkato futbollistë cilësorë për t’u përforcuar në prag të sezonit të ri futbollistik. Gjatë këtyre ditëve bisedimet po vijojnë edhe me lojtarë të tjerë, për të plotësuar ekipin