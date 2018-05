Yjet e Barcelonës nuk e kanë mendjen tek El Clasico, darkojnë jashtë deri vonë

Shtuar më 06/05/2018, ora 13:00

Lionel Messi, Luis Suarez, Coutinho, Alba, Sergio Busquets, Paulinho, Andres Iniesta dhe Ivan Rakitiç, së bashku me gratë e tyre, janë fotografuar duke darkuar së bashku në një nga restorantet e njohur katalanse, të njohur me emrin “Zuu”.“El Clasico ” luhet sot në 20:45, por mesa duket askush nuk e ka marrë shumë seriozisht këtë përballje. 24 orë para përballjes futbollistët katalanas darkuan jashtë me bashkëshortet e tyre.Barcelona kundër Realit ka vetëm një mision, të mbetet e pathyeshme në kampionat. /albeu.com/