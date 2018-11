‘’Yjet’’ në përfundim kontrate, në janar disa mund të shiten (FOTO LAJM)

Shtuar më 24/11/2018, ora 11:57

Shumë yje të futbollit europian iu mbaron kontrata në 2020 dhe mund të shiten më lirë përpara se ata të largohen me parametra zero. Shumë futbollistë janë të pa prekshëm por janari mund të jetë mundësia e fundit për ti shitur me cmim të mirë.Me poshtë përmes fotove ne do tju tregojmë se cilët futbollistë mund të largohen nga ekipet ku luajnë. /albeu.com/