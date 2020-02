Ylli i Atleticos: I heshtëm kritikët

Shtuar më 19/02/2020, ora 08:25

Saul ishte heroi i Atleticos nw ndeshjen e mbrwmshme pwrballw Liverpoolit me golin shwnuar qw nw minutwn e 4'.Goli i tij vendosi sfidën e përfunduar me rezultatin 1-0 kundër kampionëve në fuqi.Pas ndeshjes , autori i golit ka thënë se ky sukses është falë punës së madhe që është bërë."Fitorja është rezultat i punës së madhe", ka thënë Saul pas ndeshjes "Ne mundohemi të marrim me radhë ndeshje pas ndeshjeje. Festova shumë, pasi kisha marrë shumë kritika. Jam me fat që ndihmova ekipin. Para kësaj fitoreje ishin gati të na ‘vrisnin’, por jam i sigurt se Atletico ka besnikët e tij që e duan gjithmonë", ka thënë ndër të tjerash mesfushori.