Ylli i Juves: Të lumtur që shmangëm Real Madridin

Shtuar më 21/04/2017, ora 22:33

Gjatë ditës së premte është hedhur shorti i Ligës së Kampionëve, ku në gjysmëfinale do të përballen Juventus – Monaco dhe finalja e edicionit të kaluar, Real Madrid – Atletico Madrid.Stephan Lichtsteiner, është shprehur tejet i lumtur që Juventusi nuk do të përballet në gjysmëfinale me Real Madridin , por ka paralajmëruar bashkëlojtarët për Monacon, duke thënë se janë skuadër e papërshtatshme.“Jemi të lumtur që nuk do të përballemi me Real Madridin në këtë fazë, por të gjithë e dimë se Monaco është një skuadër shumë e rrezikshme”, u shpreh Lichtsteiner.“Kanë trajner që disa vjet, Leandro Jardim, dhe me të vërtet bëjnë lojë të bukur. Nëse ata kanë dobësi, atëherë duhet të jetë eksperienca. Janë skuadër e re”, shtoi mbrojtësi i Juves.Juve sfidën e parë e zhvillon me 3 maj në Francë, derisa ata kthyese me nëntë maj në Torino. /albeu.com/