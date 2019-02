Ylli i Kosovës pranë kalimit në Zvicër

Shtuar më 14/02/2019, ora 13:15

Nuk ka qetësi për Donis Avdijaj . Futbollisti i kombëtares së Kosovës pritet të ndryshojë ajër pas një gjysëm sezoni për tu harruar te Willem 2.Sipas gazetës zviceriane "Blick", interes për Avdijaj ka shfaqur skuadra zviceriane e Luzerne, e cila ka kohë deri të premtën për të arritur akordin me 22 vjeçarin. Avdijaj ka shfaqur shumë probleme me karakterin e tij, duke u konfliktuar fizikisht me trajnerin e Willem .Të njëjtin problem e kishte edhe kur ishte tek Schalke 04.