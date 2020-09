Ylli i Napolit zbarkon në Angli, gati vizitat mjekësore

Shtuar më 02/09/2020, ora 20:21

Mesfushori i Napolit, Alan , ka zbarkuar në Liverpool me një avion privat për të kompletuar kalimin tek Evertoni.Tekniku Carlo Ancelotti e kërkoi me ngulm lojtarin dhe arritën marrëveshje për transferimin e brazilianit për 25 milionë euro, plus bonuse. Alan është fotografuar nga "Daily Mail" teksa ka zbarkuar në Liverpool me një avion privat i shoqëruar nga gruaja e tij.Braziliani do t’u nënshtrohet vizitave mjekësore sot dhe do nënshkruajë kontratën nesër.