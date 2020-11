Ylli serb i Real Madridit i shpëton burgut

Luka Jovic , ka arritur marrëveshje me prokurorinë serbe për ta paguar një gjobë me vlerë 30 mijë euro dhe në këtë mënyrë i ka shpëtuar burgut Sulmuesi i Real Madridit, kishte shkelur rregullat e karantinës gjatë pandemisë së koronavirusit kur ishte kthyer në shtëpi në muajin mars. Për më tepër, ai ishte fotografuar në një aheng për ditëlindjen e të dashurës së vet, Sofija Milosevic, duke nxitur reagime të ashpra në të gjithë vendin.Për këtë ai u gjobit fillimisht, por refuzimi i tij për ta paguar gjobën bëri që ai të ndiqej penalisht. Prokuroria kërkoi që Jovic të dënohej me 6 muaj burgim.