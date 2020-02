Ylli turk i Romës drejt Bayern Munchen

Shtuar më 18/02/2020, ora 11:45

Roma duket se do ta këtë të pamundur ta mbajë në skuadër edhe për sezonin e ardhshëm yllin turk , Cengiz Under Për Under interes u shfaq edhe gjatë verës së shkuar po ashtu edhe gjatë merkatos së janarit qe lam pas, por Roma ia doli ta mbante.Vera pritet të jetë shumë e nxehtë e me shumë gjasa, Under di thotë lamtumirë kryeqyetit italian. Under do të transferohet tek Bayern Munchen. Lajmin e ka dhënë legjenda e futbollit turk , Hamit Altintop."Dua të shoh më shumë futbollistë turq në Bundesligë. Cengiz Under do të jetë një nga ata që do të luaj me Bayern Munchenin nga edicioni i ardhshëm.Kampionati Evropian do të jetë një mundësi e mirë për futbollistët turq të cilët do të dëshmojnë se meritojnë të luajnë në ekipet më të mëdha" ka thënë Altintop.