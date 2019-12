Yllit të Borussias i ndodh e papritura para ndeshjes në Champions, rrëzohet në shtëpi

Shtuar më 10/12/2019, ora 09:41

Lajm i keq për Borussian e Dortmundit në prag të ndeshjes së Championsit me Slavian Axel Witsel , futbollisti kryesor i mesfushës së verdhezinjve, mbyll vitin para kohe.Arsyeja është në kufijtë e të pabesueshmes. Lojtari belg është rrëzuar aksidentalisht në banesën e tij e për pasojë është dëmtuar rëndë në fytyrë, aq sa kërkohej ndërhyrja kirurgjikale.Për këtë arsye ai nuk do të jetë në dispozicion të trajnerit për ndeshjet e mbetura të këtij viti. Witsel ka luajtur titullar thuajse në të gjitha ndeshjet e këtij sezoni (përveçse në dy) dhe ka shënuar tre gola e ka dhënë po kaq asiste.Ndeshjet që do të humbë janë: me Slavian Pragës në Champions dhe me Leipzigun, Mainzin dhe Hoffenheimin në Bundesligë.