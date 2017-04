Zanetti i vendosur: Interi në mesin e 10 skuadrave më të mira në botë

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 18/04/2017, ora 18:45

Zëvendëspresidenti i Interi , Javier Zanetti , ka deklaruar se Suning Group duan ta shohin klubin e tyre në mesin dhjetë skuadrave më të mirë në botë.Kinezët e kanë marrë Interin në pronësi që nga korriku i vitit të shkuar.“Po fitonim në shtatë vite radhazi dhe është e ditur që kjo do të mbaronte dhe pronësi ka ndërruar dy herë në tri vite”.“Tani jemi ën fazën ku po e rindërtojmë skuadrën. Duam të jemi në mesin e 10 skuadrave më të mira në botë”.“Për këtë po punojmë shumë. Duhet kohë për këtë plan”, është shprehur Zanetti Interi me gjasë edhe këtë vit do të jetë jashtë Ligës së Kampionëve./Albeu.com/