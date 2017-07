Zbukurimi i stadiumit "Mlladost" kushton 2 milion euro

Shtuar më 07/07/2017, ora 00:58

Stadiumi “Mlladost” në Strumicë, këtë verë u transferua në një qendër futbollit të Maqedonisë, pasi skuadrat vendore po luajnë ndeshjet e tyre evropiane dhe në kohë të njëjtë u paralajmërua se përfaqësuesja e Maqedonisë do të luajë në këtë stadium Megjithatë ky stadium nuk i plotëson të gjitha standardet e UEFA-së dhe për kompletimin e stadiumit sipas standardeve minimale të UEFA-së, do të shpenzohen rreth 2 milion euro “Të dyja tribunat do kenë kapacitet prej 700 ulëseve. Do të thotë se do kemi plus 1.400 ulëseve më shumë nga kapaciteti i deritanishëm. Tani do të ndërrojmë edhe ulëset ekzistuese. Me rregullat e reja nuk e dimë saktë se çfarë kapaciteti do ketë stadiumi me plus apo minus. Kapaciteti do jetë rreth 7 mijë shikues”, deklaroi Slavço Vaskov - Pinda koncesioner i stadiumit Përpos ndërtimit të këtyre dy tribunave të cilat mungojnë dhe do jenë të improvizuara, mësohet se mbeten disa punime në ambientet e brendshme, por edhe ndërtimi i pikave për vendosjen e kamerave në tribuna, por edhe vendosja e një ekrani gjigant. Për kompletimin e stadiumit sipas standardeve minimale të UEFA-së, do të shpenzohen rreth 2 milion euro “Nuk mund të themi me saktësi se sa do të kushtojë ky investim i plotë, pasi që pjesën më të madhe të investimeve do ta mbulojë FFM-ja, ashtu që pjesën më të vogël të investimeve e marrim ne si Klubi I Futbollit “Bellasica” dhe si koncesioner. Megjithatë sipas një parashikimi tim shpenzimet do jenë rreth 2 milion euro .”, deklaroi Slavço Vaskov - Pinda koncesioner i stadiumit Në stadiumin “Mlladost” me kushtet ekzistuese në Kupat e UEFA-së, pa problem janë duke luajtur ekipet e Maqedonisë, ndërsa për të luajtur në këtë stadium ekipi kombëtar do të duhet të mënjanohen shumë mangësi të cilat janë vërejtur nga inspektorët e UEFA-së. Në këtë stadium planifikohet më 5 shtator të luhet ndeshja Maqedoni – Shqipëri.