Zbulohen 7 bastet e çmendura të Barton-it, të cilat i humbi

Rreth kësaj teme:

Shtuar më 26/04/2017, ora 17:41

Mesfushori i Burnleyt, Joey Barton është dënuar 18 muaj pasi ka pranuar akuzën e Federatës së Anglisë se ka vendosur baste sportive.Ai ka vendosur që nga viti 2014, 34-vjeçari akuzohet se në kundërshtim me rregulloren ka vendosur 1,260 baste sportive gjatë kohës 26 mars 2006 deri më 13 maj të 2016.1). 3 paund kishte vendosur se do të shënonte në ndeshjen Manchester City -Fulham. Barton nuk shënoi dhe City u mposht 2:12). 5 paund kishte vendosur në të njëjtë ndeshje ndaj Fulhamit do të shënonte gol sulmuesi Samaras. Greku nuk shënoi në këtë ndeshje3). 600 paund kishte vendosur në të njëjtën ndeshje se City do të fitonte ndaj Fulham, City u mposht 2:14). 497.50 paund kishte vendosur që skuadra e tij do të mposhte Stevenage në janar të vitit 2011. Barton luajti nga fillimi, por skuadra e tij humbi 3:1 në FA Cup5). 250 paund kishte vendosur që Newcastle do të fitonte në dy pjesët ndaj Stevenage. Ata humben 3:16). 300 paund kishte vendosur që Manchester United do të mposhtë Neëcastle në gusht të vitit 200. Barton nuk luajti në këtë ndeshje, e cila përfundoi barazi 1:17). 500 paund kishte vendosur që Chelsea do të mposhte Newcastlen në nëntor të vitit 2010. Barton nuk luajti në atë ndeshje, ndërsa skuadra e tij ndali Chelsean në barazim 1:1.