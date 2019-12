Zbulohen fjalët e Bonuccit drejtuar gjyqtarit në ndeshjen Lazio-Juventus

Shtuar më 09/12/2019, ora 21:50

Leonardo Bonucci pati një diskutim të shkurtër me gjyqtarin e katërt gjatë ndeshjes mes Lazios dhe Juventusit.Gjyqtari kryesor Michael Fabbri kishte mjaft telashe gjatë duelit me disa vendime të diskutueshme në fitoren e vendasve me rezultatin 3-1.Në një moment gjatë pjesës së parë, Luiz Felipe ndërhyri ashpër ndaj Blaise Matuidi afër zonës së Lazios por arbitri nuk sinjalizoi as ndërhyrje të palejueshme.Futbollistët e Juventusit kërkuan nga Fabbri që rastin ta shikonte në sistemin VAR por gjithçka u mohua.Televizioni italian DAZN ka bërë të ditur se në atë moment kapiteni i Bianconerëve, Bonucci iu afrua gjyqtarit të katërt me një kërkesë direkte.“Ndihmoj, t’i mund ta shohësh”, ishin fjalët e Bonuccit drejtuar gjyqtarit të katërt