Zbulohen fjalët "magjike", ja si e bindi Ancelotti Jamesin të kalonte në Bayern

Shtuar më 11/07/2017, ora 23:39

Trajneri italian, Carlo Ancelotti kishte kërkuar nga drejtuesit e Bayern Munichut që të transferojnë me çdo kusht kolumbianin James Rodriguez.Sipas mediave kolumbiane ishte vet italiani që bindi Jamesin të transferohej në Allianz Arena.Ai këtë madje e arriti me vetëm një fjali. James , më duhesh këtu”, thuhet t’i ketë thënë Ancelotti mesfushorit kolumbian, i cili më pas ka thirrur agjentin e tij për të mbyllur kalimin në Bayern James është huazuar për dy sezon ne Bayern , me skuadrën gjermane që ka të drejtë të nënshkruaj përfundimisht në vitin 2019. /albeu.com/