Zbulohen maskotat e Lojërave Olimpike Tokyo 2020 (FOTO LAJM)

Shtuar më 22/07/2018, ora 19:25

Janë prezantuar zyrtarisht për mediat dy maskotat e Lojërave Olimpike 2020 që do të zhvillohen në Japoni Miraitowa dhe Someity, janë këta emrat e tyre, kanë bërë debutimin zyrtar gjatë një ngjarjen e organizuar në Tokio, qytet që do të presë Olimpiadën e ardhshme, nga 24 korriku deri në 9 gusht të 2020.Bëhet fjalë për dy personazhe që do të mbajnë veshje të cilat rikthejnë në vëmendje traditën japoneze, përcjell Supersport.I pari me një motiv me katrorë dhe drejtkëndësha blu në të bardhë dhe tjetri me të kuqen si temë që merr frymëzimin nga lulet e qershisë, një pemë jashtëzakonisht popullore në Japoni Miraitowa dhe Someity, u përzgjodhën nga një listë të përbërë nga tre propozimet finale që ishin ideuar nga fëmijët e shkollave fillore japoneze.Dizejnatorët u shprehën se të dyja maskotat mishërojnë traditë, të ardhmen, dhe bukurinë e Japonisë së ditëve të sotme. /albeu.com/