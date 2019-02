Zbulohet arsyeja pse Firmino mungoi në stërvitje

Shtuar më 18/02/2019, ora 21:00

Roberto Firmino është në dyshim për përballjen me Bayern Munichun.Roberto Firmino ka munguar në stërvitjen e fundit para ndeshjes që Liverpooli e zhvillon me Bayern Munichun në Champions League.Sipas mediave britanike, braziliani ka munguar për shkak të një gripi, dhe ai është i sëmurë, ashtu siç ishin Wijnaldum dhe Shaqiri – por janë rikuperuar dhe janë të gatshëm për nesër. Liverpooli shpreson se Firminon do të jetë gati për takimin e nesërm në “Anfield”. /albeu.com/