Zbulohet data e shortit për çerekfinalet dhe gjysmëfinalet e Championsit

Shtuar më 26/06/2020, ora 18:14

Më 10 korrik 2020, UEFA do të hedhë shortin për çerekfinalet dhe gjysmëfinalet e Champions League, ende pa u mbyllur raundi i 1/8-ve.Në gusht pas ndeshjeve të kampionateve, do të rifillojë kompeticioni më i rëndësishëm për klube, teksa duke filluar nga çerekfinalet sfidat do të luhen në Lisbonë.Nuk janë përcaktuar ekipet që do të jenë koke serie, apo nëse do të ketë përballje mes ekipeve të një shteti.Raundi i 1/8-veChelsea-Bayern München 0-3)Napoli-Barcelona (1-1)Real Madrid-Manchester City (1-2 )Lyon-Juventus (1-0)Skuadra e kualifikuaraAtalanta (ITA)Atlético Madrid (SPA)RB Leipzig (GJER)Paris Saint-Germain (FRA)Kalendari1/8-at – gusht 2020 – ndeshjet e kthimitÇerekfinalet në Lisbonë: Ndeshje teke më 12/13/14/15 gusht (çerekfinale), 19/18 gusht gjysmëfinalet ).Finalja- më 23 gusht në Lisbonë