Zbulohet shifra e shpërblimit e lojtarëve të Liverpoolit nëse fitojnë Championsin

Shtuar më 06/05/2018, ora 21:25

Liverpooli ka përcaktuar bonuset në rast triumfi në finalen e Champions-it më 26 maj. Nëse kampionët e Europës do të fitojnë 600 mijë euro për çdo lojtar në rast suksesi në Kiev, Mohamed Salah me shokë do të arkëtojnë shumë më pak, 225 mijë euro Por siç raporton “DailyMail” madrilenët do të përfitojnë shumë më tepër se 600 mijë euro nëse do të fitojnë titullin e tretë radhazi kampion Europe.Disa prej lojtarëve të klubit galaktik kanë bonuse individuale në qoftë se ngrenë trofeun me veshë të mëdha, të cilat i kalojnë edhe 2.2 milionë eurot. /albeu.com/