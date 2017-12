Zbulohet shuma që Roma do të ofrojë për Verdin

Shtuar më 20/12/2017, ora 11:42

Simone Verdi ka përfunduar në radarët e Romës. Klubi kryeqytetas, sipas mediave italiane është gati të shpenzojë 20 milionë euro për futbollistin e Bolognas, i cili ka spikatur me 5 gola në 17 ndeshje në Serinë A në këtë sezon.Sullmuesi italian vetëm pak kohë më parë ka rinovuar kontratën me ekipin abrucez deri në vitin 2021. Drejtori sportiv verdhekuq Monchi , dhe trajneri Eusebio Di Francesco synojnë që ta transferojnë në Romë futbollistin që në merkaton e janarit.Mbetet për t’u parë se sa do të mund t’i rezistojë kesaj oferte Bologna, që me kaq shumë para mund të afrojë disa lojtarë që u përshtaten objektivave të saj./albeu.com/