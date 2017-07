Zbuloni cili ekip është i gatshëm ta kthejë Sanchesin në Itali

Shtuar më 16/07/2017, ora 16:30

Interi mund të ketë vënë synim kthimin në Itali të Alexis Sanchez "Unë e kam bërë zgjedhjen time, tani vendimi i përket Arsenalit, varet nga ato do më duhet të pres dhe të shohim se çfarë ata duan të bëjnë. Ideja ime është të luajë dhe të fitojë Ligën e Kampionëve është një ëndërr që kur isha fëmijë. " Një citat ky i cili në mënyrë efektive eliminon Interin nga gara për Sanchez , përcjell Albeu.com.Kiliani është një nga objektivat e sezonit të ardhshëm zikaltër , por që do u nevojitet që fillimisht të kualifikohet në kupën më të madhe Europiane. Inter sipas Calciomercato do të mundohet ta bindë kilianin që të qëndrojë dhe këtë sezon në Emirates, dhe tu bashkohet sezonin që vjen me parametra zero dhe me pagën e kërkuar nga ai. /albeu.com/