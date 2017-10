Zbuloni rrugën që e kualifikon Argjentinën në Botëror

Shtuar më 07/10/2017, ora 11:38

Pas ndeshjes me Perunë, Argjentina mbetet e gjashta në renditje, në të njëjtën kuotë pikësh, me Perunë e vendit të pestë (25 pikë). Në Amerikën e Jugut, katër të parat kualifikohen direkt , ndërsa e pesta do të bëjë “play-off” me Zelandën e Re (fituesen e Oqeanisë), në dopio-duelin e datave 6 dhe 14 nëntor.Por si mund të kualifikohet direkt Argjentina për në Botëror , në varësi të dueleve të fundit:A) Kili nuk fiton në Brazil.B) Mes Perusë dhe Kolumbisë përfundon në barazim.C) Peruja mund Kolumbinë, me një diferencë golash më të vogël, sesa rezultati i Argjentinës në Ekuador – Ndërkohë, nëse Argjentinës do t’i duhej të shkonte në Botëror nga “play-off”-et duhet të plotësohen këto kushte:* Fiton në Ekuador dhe tre opsionet e mësipërme (A, B, C) nuk realizohen * Barazon në Ekuador dhe realizohen nga tre kushtet e mëposhtme:1) Peruja humb në shtëpi me Kolumbinë.2) Paraguai nuk mposht në shtëpinë Venezuelën.3) Kili humb më shumë se me një gol, ndaj Brazilit. /albeu.com/