Shifër e çmendur për bluzen e Neymarit, tifozët nuk kursehen

Shtuar më 04/08/2017, ora 17:47

Ditën e sotme u shpalos dhe bluza e Neymarit para tifozëëve.Nxjerrja e saj në Parc des Princes u vonua për 25 minuta për shkak të turmës së madhe me rreth 200 njerëzve jashtë. Tifozët e ngazëllyer morën në duar këmishën e Neymarit , e cila u shit në mes 100 dhe 155 euro , përcjell Albeu.com. Mendohet se ajo do të ketë këtë vlerë deri në merkaton e janarit pasi dhe tifozët janë në një moment ku nuk dinë të bëjnë dallime me pak euro . /albeu.com/