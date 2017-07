Zbuloni sa lojtarë duhet të sakrifikojë Wenger për të blerë Lemar

Shtuar më 18/07/2017, ora 13:36

Sipas Daily Mail, Wenger do të duhet të largojë 8 lojtarë nga Arsenal në mënyrë që të mbulojë shpenzimet ëpr Lemar Wenger do të duhet të largojë Kieran Gibbs, Carl Jenkinson, Chambers Calum, Lucas Perez, Jack Wilshere, Mathieu Debuchy, Olivier Giroud dhe Wojciech Szczęsny, tashmë i shitur, për të bërë paratë për të nënshkruar me Thomas Lemar të Monakos, përcjell Albeu.com. Lemar ishte shumë mbresëlënës për Monacon sezonin e kaluar. Ai fitoi Ligën 1 dhe arriti gjysmëfinalen e Ligës së Kampionëve sezonin e kaluar. /albeu.com/