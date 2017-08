Zëdhënësi i Barcelonës: Neymar nuk na pyeti për t'u larguar dhe tani vjen e kërkon 26 mln euro

Shtuar më 09/08/2017, ora 15:34

Bonusi prej 26 milionë eurosh e përcaktuar në zgjatjen përfundimtare të kontratës së Barcelonës me Neymarin duhet t'i nënshtrohet një ankese të FIFA-s pasi drejtuesit e klubit deklaruan se nuk do të dorëzojë paratë.Klauzola përfshinte disa kushte që nuk u përmbushën sapo braziliani u zhvendos në Paris Saint-Germain. Megjithëse Globoesporte thotë se shoqëruesit e brazilianëve duhet t'i çojnë kërkesat e tyre tek FIFA. Klubi nuk do t'ia japë paratë babait të Neymarit ," tha zëdhënësi i Barcelonës , Josep Vives. "Ka pasur tre kushte: se lojtari nuk kishte negociuar të largohej nga klubi në muajin e kaluar, dhe se pagesa do të bëhej pas 1 shtatorit kur merkatoja të ishte e mbyllur. Këto ishin kushtet për nxitjen e qëndrimit të tij. Tani që ne e dimë se ai nuk do të përmbushë asnjë nga të tre kushtet atëherë ne do ta ndërpresim rinovimin." /albeu.com/