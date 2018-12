Zeneli me dedikim emocional për gjyshin e tij

Shtuar më 01/12/2018, ora 23:00

Anësori kosovar Arbër Zeneli ia ka dedikuar gjyshit të tij të ndjerë golin e realizuar në fitoren e skuadrës së tij Heereneveen 3-1 ndaj Sittard, ditën e sotme në ligën elitare holandeze, Eredivisie.Ai ra në gjunjë dhe me duar të ngritur nga qielli e zbuloi fanellën e tij me mbishkrimin : “ Babgjysh , këtë gol ta dedikoj ty”, me një zemër të vizatuar nën mbishkrim. Zeneli po kërkohet nga disa klube evropiane, që të sigurojnë shërbimet e kosovarit