Zgjidhni personazhin sportiv shqiptar për vitin 2016 (SONDAZH)

Shtuar më 26/12/2016, ora 11:46

Viti 2016 ka qenë i mbushur me suksese për sportin shqiptar dhe për kombëtaren tonë, e cila luajti për herë të parë në një kompeticion prestigjioz si Europiani.Shumë sportist të njohur shqiptar kanë kaluar një vit të mbushur me suksese në arenën ndërkombëtare. Por kush është personaliteti më i spikatur?A të mund ta zgjidhni ju me në të votës suaj në sondazhin e organizuar nga Albeu. Kujtojmë që përzgjedhja është bërë në bazë të arritjeve të këtyre sportistëve.KUJDES: KLIKONI MBI FOTO PER TE VOTUAR