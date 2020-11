Zhbllokohet sfida, Atalanta-Inter (VIDEO)

Shtuar më 08/11/2020, ora 16:25

Interi ka gjetur golin e avantazhit dhe ka zhbllokuar ndeshjen në Bergamo ndaj Atalanta-s.Skuadra zikalët ka realizuar me Lautaro Martinez, që me kokë ka devijuar pa e parë portën kundërshtare pasi i kthyer me shpinë.Krosimi perfekt ishte i Ashley Young, teksa argjentinasi devijoi ashtu si duhej, duke shënuar.