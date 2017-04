Zidane apo Enrique, ja bilanci i tyre në "El Clasico"

Shtuar më 23/04/2017, ora 12:58

Trajneri i Real Madridit, Zinedine Zidane dhe ai i Barcelonës , Luis Enrique janë përballur vetëm dy herë në “El Clasico ”. Të dyja ndeshjet janë zhvilluar në "Cam Nou".Numrat i japin të drejt francezit, i cili fitoi në Camp Nou me rezultat 2:1 sezonin e kaluar, ndërsa këtë vit barazoi 1:1.Ndeshja e sotme, do të jetë e para për Zidane në "Santiago Bernabeu", ku në rast fitores do të shkëputej 6 pikë para Barcelonës , me një ndeshje më pak.