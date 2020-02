Zidane fjalë të mëdha për Ramos

Shtuar më 21/02/2020, ora 17:49

Zinedine Zidane pret që Sergio Ramos të rinovojë sa më shpejt kontratën me Real Madridin.Kapitenit të madrilenëve i përfundon marrëveshja aktuale në vitin 2021, teksa strategu francez nuk dëshiron që ai të mbetet në sezonin e ardhshëm pa kontratë të vlefshme.“Gjithmonë do ta merrja Sergio Ramos me vete. Është kapiteni ynë, lider dhe një pikë referimi për ne. Nuk jam i interesuar që ta shoh në stol.Sfida para City-it? Po punojmë për ndeshjen me Levanten. Jemi të fokusuar për ndeshjen e radhës, ku duhet të japim 100 për qind. Kemi në kontroll atë që bëjmë në fushën e lojës.