Zidane flet para "El Clasicos": Nuk jemi favorit, thjeshtë një ndeshje e radhës!

Shtuar më 22/04/2017, ora 14:08

Trajneri i Realit, Zinedine Zidane ka folur para mediave një ditë para “El Clasicco” kundër Barcelonës. Strtaegu francez është shprehur se skuadra e tij edhe pse është në avantazh me pikë, nuk është favorit për të fituar Ligën e Kampionëve.“Do të jetë një ndeshje shumë e rëndësishme për ne, por edhe Barcelonën. Është thjeshtë një ndeshje e radhës , pasi kanë mbetur dhe 7 sfida nga fundi. Duhet ta kalojmë me sukses “El Clasico”, pastaj të shohim çfarë do të ndodhë në vazhdim. Ne nuk jemi favoritë.Njerëzit nga jashtë mund të mendojnë kështu, por ne luajmë kundër një ekip të madh. Do ta përgatisim në çdo detaj këtë sfidë. Bale? Do të shohim nëse do të startojë nga fillimi, apo jo. Kemi ende vendime për të marrë, sa i takon formacionit", tha Zidane . /albeu.com/