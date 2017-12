Zidane flet pas paraqitjes së Benzemas kundër Al-Jaziras

Shtuar më 13/12/2017, ora 23:55

Karim Benzema ka pasur një tjetër natë të dobët me Real Madridin, duke dështuar të shënoi ndaj Al Jazira, pasi kishte të paktën pesë mundësi përpara portësParaqitjet e dobëta të Benzemas nuk po e brengosin trajnerin Zinedine Zidane , i cili tha se është i kënaqur me francezin.Për më shumë, Zidane tha se nuk do të kërkojë nga drejtuesit e klubit transferimin e një sulmuesi tjetër , pasi është i kënaqur me lojtarët që ka.“Si luajti Benzema , a dëshiron një sulmues të ri? Nuk do të kërkojë transferimin e një sulmuesi të ri. Ai nuk shënoi, por luajti mirë”, tha Zidane gjatë konferencës për media. /albeu.com/