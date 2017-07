Zidane ia del në përmushjen e strategjive të veta, Mbappe nuk vjen

Shtuar më 14/07/2017, ora 09:26

E ardhmja e Alvaro Morata është e bardhë, ndryshe nga ajo e Kylian Mbappe, e cila duket e destinuar të qëndrojë në Monako për të paktën një vit, pavarësisht nga përpjekjet më të mira të Real Madridit.Morata, pavarësisht se dëshiron të largohet, ka qenë gjithmonë i vetëdijshëm se askund nuk është po aq i shquar sa Real Madrid, por spanjolli po kërkon më tepër futboll të rregullt për sezonin e ardhshëm. Zinedine Zidane megjithatë ishte gjithmonë ngurrues për ta lënë atë të largohej dhe ai i bëri të qartë ndjenjat e tij si lojtarit ashtu edhe Presidentit të klubit Florentino Perez. Kështu që u vendos që nëse një ofertë prej 90 milion eurosh nuk pranohet, ai nuk do të largohet, përecjell Albeu.com.Që nga fillimi , Manchester United ishte favoriti për të nënshkruar me Moratën, por marrëdhëniet e tensionuara mes dy klubeve e bënë një marrëveshje të vështirë për tu arritur. Përpara se pala e vjetër e Traffordit të zgjidhte përfundimisht Romelu Lukaku. Më pas, në linjë hyri Chelsea, me Antonio Conte një admirues i madh i Moratas, por londinezët tani i kanë kthyer vëmendjen yllit të Borusias Pierre-Emerick Aubameyang.Opsionet e Moratës, nuk ekzistojnë tani dhe Zidane duket se ka marrë pikërisht atë që ai donte. Qëndrimi i tij është pozitiv dhe ai është i vendosur për të vërtetuar vlerën e tij për Real Madridin dhe Spanjën përpara Kupës së Botës në Rusi. Situata tani në Madrid është ajo që trajneri i tyre donte që nga fillimi , të mbante skuadrën që fitoi Ligën e Kampionëve. /albeu.com/