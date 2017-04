Zidane mbetet te Reali edhe nëse mundet nga Bayern dhe Barcelona

Shtuar më 17/04/2017, ora 13:02

Zinedine Zidane do të vazhdojë të jetë në pankinën e Realit të Madridit, pavarësisht rezultateve që do të arrijë skuadra e tij gjatë kësaj jave, kur do të luajë ndaj Bayernit dhe Barcelonës. Presidenti Fiorentino Perez ka besim te francezi i cili në vetëm pak muaj fitoi 3 trofe me Los Blancos. Sipas asaj që raporton e përditshmja madrilene Marca, Zidane do të qëndrojë në krye të Realit çfarëdo që të ndodhë në këtë sezon. Presidenti e vlerëson jashtëzakonisht ish mesfushorin për atë çfarë ka arritur gjatë 1 viti e pak në stolin e Los Blancos dhe për frymën që ka futur në skuadër. 44-vjeçari nga Marseille, ka një kontratë deri në vitin 2018 me klubin merengues dhe sipas të gjitha gjasave Zidane do të jetë pjesë e skuadrës madrilene edhe sezonin e ardhshëm.