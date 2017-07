Zidane në telashe, shkak Reali

Shtuar më 23/07/2017, ora 22:44

Zinedine Zidane ka deklaruar se ka nevojë edhe për një sulmues për sezonin e ardhshëm, pas largimit të Alvaro Moratas drejt Chelseat, por këtë nuk mund ta thotë për mesfushë, shkruan AS.Në përgjithësi në pjesën ofensive, Zizu ka në dispozicion lojtarë të klasit botëror, por edhe rezervistë me emra dhe ndikim.Kroos-Casemiro,Modric, kjo do të jetë zgjedhja e parë e Zizu në mesfushë për sezonin e ri, por francezi do të bëjë rrotacione dhe për këtë ka shumë lojtarë në dispozicion, transmeton Gazeta Express.Skema 4-3-3 (8 lojtarë luftojnë për tri pozita). /albeu.com/