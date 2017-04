Zidane reagon pas barazimit me Atleticon: Jemi të zhgënjye

Shtuar më 08/04/2017, ora 19:54

Zinedine Zidane ka deklaruar se skuadra e tij meritoi më shumë se një pikë ndaj Atletico Madridit, teksa shtoi se ky barazim nuk ndryshon edhe shumë renditjen pasi Los Blancos kanë një ndeshje më pak të zhvilluar.Real Madridi ka bërë një hap fals drejt titullit të La Ligas, duke barazuar 1:1 me Atletico Madridin në “Santiago Bernabeu”, shkruan Gazeta Express.Pas këtij barazimi, Reali ka shkuar në kuotën e 72 pikë ve, tri më shumë se Barcelona që sonte ka shansin të barazohet në renditje me Los Blancos , nëse fitojnë ndeshjen në udhëtim te Malaga.“Nuk jemi aspak të lumtur, morëm vetëm një pikë pavarësisht ndeshjes që bëmë”, tha fillimisht Zidane “Humbëm dy pikë. Është e qartë se merituam dhe mund t’i kishim marrë tri pikë me paraqitjen që bëmë. Liga është ende e gjatë. Barazuam, por kjo nuk ndryshon asgjë” tha Zidane “Jemi të zhgënjyer normalisht. Nuk e di çfarë ndodhi te goli i tyre. Nuk është se nuk u mbrojtëm, por ishim keq të pozicionuar”, ka thwnw mw tej Zidane . /Albeu.com//