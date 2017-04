Zidane surprizon të gjithë, nuk grumbullon dy yje ndaj Deportivos

Shtuar më 26/04/2017, ora 12:41

Zinedine Zidane vijon të ndjekë një skemë të qartë për ta mbajtur sa më të freskët yllin e skuadrës, Cristiano Ronaldo për fazën finale të sezonit. Ai ka grumbulluar 19 lojtarë për ndeshjen e radhës ndaj Deportivos , teksa pjesë e saj krahas portugezit nuk është as Toni Kroos.Kjo do të jetë ndeshja e tretë radhazi në transfertë që Zidane lë pushim Ronaldon për arsye teknike. Reali ka një kalendar të komplikuar pasi do të përballet me Valencian të shtunën, para se të përballet dy herë në gjysmëfinalet e Ligës së Kampionëve, kundër Atletico Madrid.Portierë: Navas, Casilla, Yanez.Mbrojtës: Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Danilo, Tejero.Mesfushorë: James, Casemiro, Kovacic, Modric, Asensio, Isco.Sulmues: Benzema, Lucas Vazquez, Mariano, Morata.