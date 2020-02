Zidane: Vinicius ka shumë kualitet, është koha të punojë

Shtuar më 16/02/2020, ora 09:22

Zizu beson se Vini ka shumë për t’i dhënë Real Madridit.Vinicius Junior, 19-vjeçar, nuk është duke e gjetur shpesh rrjetën, ani pse ndeshje pas ndeshje, ai ngrit në këmbë tifozët me lëvizjet e tij në fushë.19-vjeçari ka probleme me finalizim, diçka që e ka pranuar edhe vet, diçka që sipas Zinedine Zidane , tejkalohet me punë dhe këtë e kërkon pikërisht nga braziliani.“Ai është në moshën kur duhet të punojë shumë. Vini është lojtar me kualitete. Ai dëshiron të përmirësohet dhe të punojë dhe kjo është diçka e mirë”, u shpreh Zidane para ndeshjes me Celta Vigon.