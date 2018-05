Zidane zbulon dëmtimin e Ronaldos: Nuk do të jetë 100% i gatshëm në finale

Shtuar më 08/05/2018, ora 16:25

Ronaldo pësoi një lëndim në nyjën e këmbës së djathtëtek goli i shënuar kundër Barcelonës të ndeshjes në “Camp Nou” dhe u zëvendësua pas përfundimit të pjesës së parë. Por për gjendjen e tij ka folur Zidane që ka thënë se portugezi nuk është 100% i gatshëm për finalen e Championsit, por 150%.“Të gjithë do të jetë mirë për finale Cristiano , Isco dhe Carvajal”, konfirmoi të martën francezi. Cristiano do të mungojë më së gjati. Por ai është mirë, po ec normalisht. Askush nuk do të ketë probleme për finale , të gjithë do të jetë 150% të gatshëm ”, shtoi ai. /albeu.com/