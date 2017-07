Zidane zbulon skuadrën e Ronaldos për sezonin e ri

Shtuar më 21/07/2017, ora 22:28

Ylli portugez, Cristiano Ronaldo ende nuk iu është bashkuar skuadrës së Real Madridit në stërvitje.Madje, portugezi ende nuk ka sqaruar të ardhmen, pasi më herët ishte përborur se do të largohet nga Los Blancës gjatë kësaj vere.Por, trajneri i Real Madridit , Zinedine Zidane ka qetësuar tifozët duke paralajmëruar qëndrimin e Ronaldos në ‘Santiago Bernabeu’, përcjell Express. Ronaldo është ende në pushim, ai e meriton këtë. Ne presim që ai të përfundoj pushimet dhe të na bashkohet. Ai do të qëndrojë me ne”, ka deklaruar Zidane për ESPN. /albeu.com/