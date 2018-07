Zidane braktisi Real Madridin për 24 milionë euro

Shtuar më 13/07/2018, ora 21:30

Zinedine Zidane u largua këtë verë nga Real Madridi dhe ka hequr dorë nga 24 milionë euro që i kishte për dy vite kontratë me klubin Merengues. Francezi vendosi të largohej dhe të mos merret çdo ditë me futboll. Ai dëshironte që të shkëputej dhe të rimbushte bateritë, ndjeu që ishte koha e duhur dhe në fund vendosi.Në fund, ai tregojë se nuk janë paratë gjithçka, pasi dha gjashtë milionë euro për taksa si lojtarë dhe tani ai heq dorë nga 12 milionë euro për dy sezone sa kishte nënshkruar me Real Madrid.Ëshjtë filozofi e jetës se tij edhe kur ai sheh që ambienti rreth nuk ishte më i miri, ai vendosi që mos të jetë më trajner i Los Blancos pas vetëm dy sezone e gjysmë. Zidane është person që i parashikon problemet. Ai e dinte në detaje rastin e Cristiano Ronaldos, pra ishte i informuar. Francezi mendojë që zhveshtorja ka nevojë për ndryshim në të gjitha nivelet, por përkushtimi i tij dhe i disa lojtarëve nuk lejuan që ai ta ndryshojë këtë, e cila gjë po quhet testim i Madridit.E përditshmja spanjolle, "Marca" mëson se gjatë tërë ditës se shkarkimit Florentino Perez ishte përpjekur që francezi mos të largohej, të mbyll sytë dhe të vazhdojë, së paku, edhe për një sezon, por vendimi i tij ishte vendosur dhe nuk kishte asnjë mënyrë që ai të kthehet mbrapshtë.Ishte një vendim i menduar mirë pasi që ai humbi 24 milionë euro nga ky vendim.Tani ai ka thënë se dëshiron që të largohet nga futbolli garues dhe mos ti përkushtohet asnjë klubi. Ai dëshiron të rikthehet vetëm kur është në gjendje, për të paratë nuk kanë rëndësi. /albeu.com/