Zlatan nuk është i gatshëm për United, nëse djajt nuk plotësojnë këtë kusht

Shtuar më 21/07/2017, ora 16:42

Ibra duke pritur Manchester United për ti ofruar një kontratë të re.Sipas Daily Express, Zlatan Ibrahimoviç do ti ofrohet një kontratë e re me Manchester United kur ai të rikthehet nga një lëndim i rëndë në gju. Por suedezi do tu bashkohet sërish vetëm nëse djajt e kuq arrijnë një sërë rezultatesh të fortë në gjysmën e parë të sezonit, përcjell Albeu.com.Suedezi është duke u rimëkëmbur nga dëmtimi në palestrat AON të Manchester United . /albeu.com/