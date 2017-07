Zv. Presidenti i Monacos nuk pranon të negociojë për yjet e mbetur

Shtuar më 26/07/2017, ora 17:02

As Thomas Lemar dhe as Fabinho nuk do të lejohen të largohen nga Monako këtë verë.Ky vendim ësgtë marrë nga zëvendës-presidentit i klubit kampion të Ligue 1, Vadim Vasilyev , i cili ka këmbëngulur se nuk do të shiten të gjithë lojtarët kryesorë.Bernardo Silva, Tiemoue Bakayoko, Benjamin Mendy dhe Valere Germain janë larguar nga klubi në muajt e fundit, por Vasilyev ka pretenduar se Arsenali ka synuar Lemar ndërsa Fabinho nga Manchester United, përcjell Albeu.com. Fabinho dhe Lemar janë lojtarë thelbësorë, ata do të qëndrojnë me ne," tha ai të mërkurën. "Ne kemi mbajtur të gjithë lojtarët kryesorë që synonim të mbanim".përfundoi ai. /albeu.com/