ZYRTARE/ Allan nënshkruan me Everton

Shtuar më 05/09/2020, ora 11:23

Mesfushori brazilian, Allan , ka kompletuar transferimin tek Everton në Premierligë, nga skuadra e Napolit.Lajmi është bërë i ditur nga skuadra Everton , me Allan që ribashkohet me trajnerin Carlo Ancelotti. Everton ka kompletuar transferimin e reprezentuesit të Brazilit Allan , me mesfushorin që ka nënshkruar kontratë tri vjeçare, deri në fund të qershorit 2023", thuhet në njoftim. Allan i bashkohet Evertonit për një tarifë të pazbuluar, pas pesë viteve të kaluara te Napoli.Ai gjithashtu ka nëntë paraqitje për Kombëtaren e Brazilit , ndërsa ka fituar Copa America vitin e kaluar.